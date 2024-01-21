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Как Даниил Медведев сыграет в четвёртом круге АО с Нуну Боргесом?

Как Даниил Медведев сыграет в четвёртом круге АО с Нуну Боргесом?
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В понедельник, 22 января, состоится матч четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором за выход в четвертьфинал турнира поборется третья ракетка мира из России Даниил Медведев. Его соперником будет португалец Нуну Боргес, 69-я ракетка мира, который ранее обыграл 23-го сеяного соревнований испанца Алехандро Давидович-Фокина во втором круге и 13-го по посеву болгарина Григора Димитрова — в третьем.

«Чемпионат» предлагает читателям пройти опрос: как Даниил Медведев сыграет в четвёртом круге Australian Open — 2024 с Нуну Боргесом?

Отметим, что ранее теннисисты никогда проводили личных матчей. Встреча начнётся около 5:30 мск и пройдёт на центральном корте турнира — Род Лэйвер Арене.

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