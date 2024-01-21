«В концовке Рублёв был слишком хорош». Де Минор — о поражении в 1/8 финала Australian Open

10-я ракетка мира, австралиец Алекс де Минор заявил, что Андрей Рублёв заслужил победы в 1/8 финала Australian Open – 2024.

«Тяжёлый матч, который закончил мой турнир здесь. Конечно, хотелось большего. Андрей заслужил сегодня победить. В четвёртом и пятом сетах он играл слишком хорошо. Как мне кажется, отпустил всё и стал бить свободно, поймал удачу за хвост. В концовке он был слишком хорош», — сказал де Минор на пресс-конференции.

Напомним, в матче 1/8 финала Australian Open – 2024 Рублёв (5) в пяти сетах одолел Алекса де Минора. Напряжённая встреча теннисистов продлилась 4 часа 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу Рублёва. В 1/4 финала Australian Open – 2024 российский спортсмен сыграет против итальянца Янника Синнера.