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Камельзон: как-то Ельцин вручил орден Чеснокову. Чем бы теперь наградить Рублёва?

Камельзон: как-то Ельцин вручил орден Чеснокову. Чем бы теперь наградить Рублёва?
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Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон прокомментировал победу россиянина Андрея Рублёва над австралийцем Алексом де Минором в четвёртом круге Australian Open.

«Матч Рублёва и де Минора — один из лучший на Australian Open в этом году. Своим развитием, драматизмом. Игра была равной, австралиец выступал потрясающе. Зритель на 100% был австралийский — за де Минора. Предсталяете, что это такое, когда против тебя многотысячная публика! Но Рублёв перевернул игру. Чем можно его теперь наградить? Когда-то Ельцин наградил орденом Чеснокова. Что Рублёв вытворял!», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Отметим, что 26-летний Рублёв сыграет уже в 10-м в карьере четвертьфинале турнира «Большого шлема». Все девять предыдущих четвертьфиналов Андрей проиграл.

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