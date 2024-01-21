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Рублёв обошёл Сафина по количеству четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема»

Рублёв обошёл Сафина по количеству четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема»
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Чемпион Олимпиады-2020 в миксте, пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв 10-й раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира «Большого шлема». Он обошёл по этому показателю бывшую первую ракетку мира, представителя России Марата Сафина.

Количество выходов россиян в четвертьфинал турниров «Большого шлема»:

1. Евгений Кафельников — 13

2. Николай Давыденко — 10

3. Андрей Рублёв — 10

4. Марат Сафин — 9

5. Даниил Медведев — 8

Отметим, все девять предыдущих четвертьфиналов Андрей Рублёв проиграл. Завтра, 22 января, Даниил Медведев сможет догнать Марата Сафина по данному показателю. Для этого Медведеву необходимо выигрывать в матче 1/8 финала Australian Open — 2024. Его соперником будет португалец Нуну Боргес, 69-я ракетка мира, который ранее обыграл 23-го сеяного соревнований, испанца Алехандро Давидович-Фокину во втором круге и посеянного 13-м болгарина Григора Димитрова в третьем.

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