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Морозова заявила, что Медведев обыграет Боргеса за счёт большего опыта

Морозова заявила, что Медведев обыграет Боргеса за счёт большего опыта
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Многократная чемпионка СССР по теннису Ольга Морозова поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала Australian Open, в котором сойдутся чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев и 69-я ракетка мира, представитель Португалии Нуну Боргес.

«Медведеву нужно настроиться ответственно, этот матч очень важен для него. Даниил будет играть не с 69‑й ракеткой мира, а с человеком, который вышел во вторую неделю турнира Большого шлема. Чтобы победить, Даниил должен подобрать ключ к своему сопернику. Медведев должен справиться с Боргесом, у него большой опыт и потрясающие теннисные мозги. Возможно, ему будет сложно, ведь не до конца понятно, чего ждать от португальца. Но есть надежда, что опыт победит, — сказала Морозова в интервью «Матч ТВ».

Встреча между Медведевым и Боргесом состоится завтра, 22 января. Теннисисты выйдут на корт в 5:30 утра по мск.

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