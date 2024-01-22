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Янчук предположил, за счёт чего Рублёв сможет обыграть Синнера в 1/4 финала AО — 2024

Янчук предположил, за счёт чего Рублёв сможет обыграть Синнера в 1/4 финала AО — 2024
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы российского теннисиста Андрея Рублёва в матче против представителя Италии Янника Синнера в рамках 1/4 финала Australian Open — 2024.

«Естественно, у Рублёва есть шансы в игре с Синнером, особенно если он правильно настроится и будет попадать. Я помню его матч с Джоковичем, в котором серб еле-еле уходил от него. Андрей ставил его в очень трудное положение именно за счёт темпа и силовых ударов. Но с итальянцем придётся трудно: он молод, быстр и является более разнообразным. Прежде всего Рублёву надо постараться избежать того количества ошибок, которые были у него во втором и третьем сетах с Де Минором», — приводит слова Янчука RT на русском.

Напомним, в матче 1/8 финала Australian Open – 2024 Рублёв (5) одолел Алекса де Минора в пяти сетах. Напряжённая встреча теннисистов продлилась 4 часа 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу Рублёва. В 1/4 финала Australian Open – 2024 российский спортсмен сыграет против итальянца Янника Синнера.

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