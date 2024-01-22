Виктория Азаренко в двух сетах уступила Даяне Ястремской и покинула Australian Open

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024, уступив представительнице Украины Даяне Ястремской, занимающей 93 строчку рейтинга.
Ястремская обыграла свою соперницу со счётом 7:6 (8:6); 6:4.
Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 7 минут. Азаренко четыре раза подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Ястремской пять эйсов, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 11-ти.
В следующем матче, который состоится в рамках четвертьфинала Australian Open, Даяна Ястремская сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой, которая несколько минут назад добилась победы на отказе Элины Свитолиной и также вышла в четвертьфинал турнира.
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