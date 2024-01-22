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Виктория Азаренко в двух сетах уступила Даяне Ястремской и покинула Australian Open

Виктория Азаренко в двух сетах уступила Даяне Ястремской и покинула Australian Open
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024, уступив представительнице Украины Даяне Ястремской, занимающей 93 строчку рейтинга.

Ястремская обыграла свою соперницу со счётом 7:6 (8:6); 6:4.

Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 7 минут. Азаренко четыре раза подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Ястремской пять эйсов, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 11-ти.

В следующем матче, который состоится в рамках четвертьфинала Australian Open, Даяна Ястремская сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой, которая несколько минут назад добилась победы на отказе Элины Свитолиной и также вышла в четвертьфинал турнира.

Australian Open (ж). 4-й круг
22 января 2024, понедельник. 04:15 МСК
Виктория Азаренко
22
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		4
7 8 		6
         
Даяна Ястремская
93
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
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