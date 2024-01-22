Нуну Боргес — Даниил Медведев: россиянин выиграл первый сет матча на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проводит матч четвёртого круга в рамках Открытого чемпионата Австралии.

Соперником россиянина за выход в четвертьфинал турнира серии «Большого шлема» стал португалец Нуну Боргес (69-я ракетка мира). Первый сет матча остался за Медведевым со счётом 6:3.

Победитель встречи, проходящей в эти минуты на арене Рода Лэйвера в Мельбурне, встретится в четвертьфинале с победителем пары Артур Казо (Франция) – Хуберт Хуркач (Польша).

Текстовая трансляция матча Нуну Боргес – Даниил Медведев доступна на «Чемпионате».