Нуну Боргес — Даниил Медведев: россиянин взял второй сет матча на Australian Open
Поделиться
Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проводит матч четвёртого круга в рамках Открытого чемпионата Австралии.
Соперником россиянина за выход в четвертьфинал турнира серии «Большого шлема» стал португалец Нуну Боргес (69-я ракетка мира). Второй сет матча остался за Медведевым со счётом 7:6 (7:4). В первом сете также оказался сильнее россиянин – 6:3.
Australian Open (м). 4-й круг
22 января 2024, понедельник. 06:45 МСК
69
Нуну Боргес
Н. Боргес
3-й сет
0 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|2
|
|7 7
|4
3
Даниил Медведев
Д. Медведев
Победитель встречи, проходящей в эти минуты на арене Рода Лэйвера в Мельбурне, встретится в четвертьфинале с победителем пары Артур Казо (Франция) – Хуберт Хуркач (Польша).
Текстовая трансляция матча Нуну Боргес – Даниил Медведев доступна на «Чемпионате».
Комментарии
- 22 января 2024
-
08:41
-
08:30
-
08:30
-
07:34
-
07:28
-
06:39
-
06:10
-
04:27
-
02:30
-
02:21
-
00:51
- 21 января 2024
-
23:59
-
23:36
-
22:54
-
21:57
-
21:17
-
20:59
-
20:54
-
20:53
-
20:39
-
20:22
-
19:58
-
19:45
-
19:29
-
19:23
-
19:06
-
17:33
-
17:25
-
17:24
-
17:16
-
16:40
-
16:06
-
16:04
-
15:57
-
15:57
Партнерский контент