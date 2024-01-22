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Ястремская — второй квалифаер в Открытой эре, обыгравший двух экс-чемпионок ТБШ

Ястремская — второй квалифаер в Открытой эре, обыгравший двух экс-чемпионок ТБШ
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская установила уникальное достижение на Открытом чемпионате Австралии — 2024.

На пути в четвертьфинал соревнований в Мельбурне Ястремская обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 латвийскую спортсменку Елену Остапенко и победительницу Australian Open 2012 и 2013 годов белоруску Викторию Азаренко. Таким образом, Ястремская стала вторым квалифаером в истории Открытой эры (с 1968 года), обыгравшим двух бывших чемпионок турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде. Первой это достижение установила австралийская теннисистка Елена Докич, которая на Уимблдоне 1999 года обыграла швейцарку Мартину Хингис и француженку Мари Пирс.

В следующем матче, который состоится в рамках четвертьфинала Australian Open, Ястремская сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой.

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