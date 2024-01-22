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Даниил Медведев вышел в 1/4 финала Australian Open, обыграв Нуну Боргеса

Даниил Медведев вышел в 1/4 финала Australian Open, обыграв Нуну Боргеса
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В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Португалии Нуну Боргесом (69-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1 в пользу российского спортсмена.

Продолжительность матча составила 3 часа 11 минут. Медведев в этой встрече 13 раз подал навылет, совершил 11 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Боргеса пять эйсов, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В четвертьфинале соревнований в Мельбурне Медведев встретится с победителем противостояния Артур Казо (Франция) — Хуберт Хуркач (Польша). Открытый чемпионат Австралии — 2024 завершится 28 января.

Australian Open (м). 4-й круг
22 января 2024, понедельник. 06:45 МСК
Нуну Боргес
69
Португалия
Нуну Боргес
Н. Боргес
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 7 1
6 		7 7 5 6
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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