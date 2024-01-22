Даниил Медведев вышел в 1/4 финала Australian Open, обыграв Нуну Боргеса

В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Португалии Нуну Боргесом (69-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1 в пользу российского спортсмена.
Продолжительность матча составила 3 часа 11 минут. Медведев в этой встрече 13 раз подал навылет, совершил 11 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Боргеса пять эйсов, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
В четвертьфинале соревнований в Мельбурне Медведев встретится с победителем противостояния Артур Казо (Франция) — Хуберт Хуркач (Польша). Открытый чемпионат Австралии — 2024 завершится 28 января.
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