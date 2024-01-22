Определился соперник Даниила Медведева в четвертьфинале Australian Open

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 с девятой ракеткой мира польским спортсменом Хубертом Хуркачем.

В матче четвёртого круга соревнований в Мельбурне Хуберт Хуркач обыграл представителя Франции Артура Казо (122-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:3), 6:4 в пользу польского теннисиста. Продолжительность матча составила 2 часа 26 минут.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2024 продлится до 28 января. Действующим чемпионом турнира в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, который в четвертьфинале нынешнего розыгрыша Australian Open сыграет с американцем Тейлором Фритцем.