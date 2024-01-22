Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Больше сна». Медведев оставил послание на камере после выхода в 1/4 финала AO

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сделал надпись на камере после победы над португальским спортсменом Нуну Боргесом (69-й в рейтинге ATP) в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024.

Россиянин обыграл португальского теннисиста в четырёх сетах со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1. После завершения игры Медведев написал на камере «Больше сна» (More sleep).

Фото: скриншот трансляции

Напомним, в четвертьфинале соревнований в Мельбурне Медведев встретится с девятой ракеткой мира польским теннисистом Хубертом Хуркачем, ранее обыгравшим француза Артура Казо. Открытый чемпионат Австралии — 2024 завершится 28 января. Действующим чемпионом турнира в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.