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«Больше сна». Медведев оставил послание на камере после выхода в 1/4 финала AO

«Больше сна». Медведев оставил послание на камере после выхода в 1/4 финала AO
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сделал надпись на камере после победы над португальским спортсменом Нуну Боргесом (69-й в рейтинге ATP) в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024.

Россиянин обыграл португальского теннисиста в четырёх сетах со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1. После завершения игры Медведев написал на камере «Больше сна» (More sleep).

Фото: скриншот трансляции

Напомним, в четвертьфинале соревнований в Мельбурне Медведев встретится с девятой ракеткой мира польским теннисистом Хубертом Хуркачем, ранее обыгравшим француза Артура Казо. Открытый чемпионат Австралии — 2024 завершится 28 января. Действующим чемпионом турнира в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.

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