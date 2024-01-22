Медведев объяснил проигрыш Боргесу в третьем сете матча 1/8 финала Australian Open

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над португальцем Нуну Боргесом (69-й в рейтинге ATP) в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1 в пользу российского спортсмена.

«Третий сет был физически очень тяжёлым, потому что он играл очень агрессивно. Как только я наносил не слишком агрессивный удар в розыгрыше или посылал его не слишком глубоко, он отвечал в полную мощь. Это было впечатляюще. Я играл недостаточно хорошо, часто не попадал, наделал двойных ошибок. После этого сета думал: «Ладно, третий сет позади, уже ничего не изменишь. Надеюсь, до пяти сетов не дойдёт». Рад, что не дошло до пяти.

Перед матчем чувствовал себя на 100%, но он заставил меня побегать! Я ещё и поэтому завалил концовку третьего сета, подсел. Но за счёт этого немного восстановился и смог найти силы на четвёртый сет. Может, можно было поднажать и в третьем, чтобы не играть четвёртый, не знаю. Сейчас я уже снова устал. Хороший матч, но будет день отдохнуть, к следующему матчу буду в порядке», — сказал Медведев после матча.