Камельзон: не ожидал проблем для Медведева с Боргесом, всё самое интересное дальше

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон прокомментировал победу третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева над португальцем Нуну Боргесом в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«3:1 — хороший счёт. Неожиданностей по игре Медведева и Боргеса я не предвидел: всё получилось так, как и должно было. Не думал, что с португальцем у Медведева будут какие-то проблемы. Он потихонечку разыгрывается, и те ребята, которые пока по пути встречаются, для него не проблема.

Но дальше в четвертьфиналах будет всё самое интересное. И Казо, и Хуркач — крутые соперники, давайте признаем. Если бы не было классных соперников, что из себя представляли бы Медведев, Рублёв? На этой стадии соперники уже непростые, и некогда уже разбрасываться сетболами, потерями сетов. Там такой фокус не пройдёт. У нас уже хорошие команды — они выработают стратегию и сдаваться не будут. Но соперники — мало не покажется. Недооценивать их нельзя», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.