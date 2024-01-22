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Селиваненко прокомментировал победу Медведева над Боргесом в 1/8 финала Australian Open

Селиваненко прокомментировал победу Медведева над Боргесом в 1/8 финала Australian Open
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева над представителем Португалии Нуну Боргесом в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1 в пользу российского спортсмена.

«По ходу игры с Боргесом преимущество Даниила Медведева чувствовалось. В конце третьего сета он потерял концентрацию и отпустил сет, но в целом достаточно спокойная победа. Хуркач — сложный соперник. Это четвертьфинал, поэтому иначе не бывает», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В четвертьфинале соревнований в Мельбурне Медведев встретится с девятой ракеткой мира польским теннисистом Хубертом Хуркачем.

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