Селиваненко прокомментировал победу Медведева над Боргесом в 1/8 финала Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева над представителем Португалии Нуну Боргесом в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1 в пользу российского спортсмена.

«По ходу игры с Боргесом преимущество Даниила Медведева чувствовалось. В конце третьего сета он потерял концентрацию и отпустил сет, но в целом достаточно спокойная победа. Хуркач — сложный соперник. Это четвертьфинал, поэтому иначе не бывает», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В четвертьфинале соревнований в Мельбурне Медведев встретится с девятой ракеткой мира польским теннисистом Хубертом Хуркачем.