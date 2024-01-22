Медведев: не думаю, что я мастер приёма. О приёме вблизи лучше спросить у Джоковича

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после победы над португальцем Нуну Боргесом в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 рассказал о своей технике.

«Ты называешь меня мастером приёма, но я так не думаю. Вблизи я не так хорошо принимаю. Могу, конечно, но не идеально, тут лучше спросить Новака. Изначально принимал рядом с линией. А потом меня легко обыграл соперник, у которого подача летит всего 220, у меня даже брейк-пойнтов не было. И я подумал, может, стоит попробовать играть как-то иначе? В следующий раз в матче с соперником с сильной подачей я встал подальше. Потом, против соперника с ещё более сильной подачей, я встал ещё дальше. И в какой-то момент понял, что я со многими могу так играть и что издалека принимать у меня получается лучше всего. Так и пошло.

Думаю, не обязательно быть таким высоким, как я, чтобы так играть. Когда играешь близко к линии, надо сделать один шаг, чтобы достать подачу, а издалека надо иногда сделать три-четыре шага. Но так получается бить сильнее.

Как укороченные играть с такого расстояния? Ну, это проблема. Нуну сегодня невероятно бил укороченные. Помню, Алькарас, у которого один из лучших дропшотов в мире, в финале Индиан-Уэллса сделал, наверное, 10 виннеров укороченными. Потом я поехал в Майами, и там все начали играть против меня укороченными. А я думал — если у вас неидеальный дропшот, то я выиграю турнир. И я был очень рад, что я так хорошо отбиваю их дропшоты. А сегодня не радовался его дропшотам, потому что они были невероятными. Я работаю над этим с тренером, бегаю к сетке, устаю, отдыхаю и иду на матч», — сказал Медведев после матча.