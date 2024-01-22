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Ольховский: назвал бы победу Медведева над Боргесом уверенной, но опять спад в 3-м сете

Ольховский: назвал бы победу Медведева над Боргесом уверенной, но опять спад в 3-м сете
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Двукратный триумфатор турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал победу Даниила Медведева над португальцем Нуну Боргесом в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии.

«Достаточно ожидаемая победа Медведева над Боргесом. Мало кто верил в успех португальца. На мой взгляд, почти все думали, что Медведев может достаточно уверенно победить. К этому и шло. Но, если бы всё завершилось в трёх сетах, я назвал бы эту победу Медведева очень уверенной. А так, опять неудачный спад в третьем сете, какое-то расслабление. Но на самом деле у Медведева есть класс, он уверен в своей игре. Поэтому даже трудности по ходу матча могут не повлиять на конечный результат. Самое главное, что он выиграл.

Хуркач в четвертьфинале — тяжёлый соперник. Все элементы есть, подача хорошая. Медведеву надо цепко играть, вообще не допускать расслаблений по ходу матча», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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