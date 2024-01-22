Азаренко — о возможном объединении туров ATP и WTA: это имеет определённый смысл

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о возможном объединении туров ATP и WTA.

«Потенциально в этом могли бы быть свои плюсы, это имеет определённый смысл. Но на практике не думаю, что это случится в ближайшее время. Слишком много переменных», — сказала Азаренко на пресс-конференции.

В сентябре прошлого года стало известно, что главы ATP и WTA приступили к переговорам об объединении туров.

Напомним, Виктория Азаренко проиграла представительнице Украины Даяне Ястремской в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии – 2024. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6); 6:4 в пользу украинской теннисистки.