Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Азаренко — о возможном объединении туров ATP и WTA: это имеет определённый смысл

Азаренко — о возможном объединении туров ATP и WTA: это имеет определённый смысл
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о возможном объединении туров ATP и WTA.
«Потенциально в этом могли бы быть свои плюсы, это имеет определённый смысл. Но на практике не думаю, что это случится в ближайшее время. Слишком много переменных», — сказала Азаренко на пресс-конференции.

В сентябре прошлого года стало известно, что главы ATP и WTA приступили к переговорам об объединении туров.

Напомним, Виктория Азаренко проиграла представительнице Украины Даяне Ястремской в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии – 2024. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6); 6:4 в пользу украинской теннисистки.

Материалы по теме
Азаренко прокомментировала поражение от Ястремской в 1/8 финала Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android