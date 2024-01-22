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Боргес: Медведев читал мою игру, заставлял делать удар за ударом, пока я не ошибался

Боргес: Медведев читал мою игру, заставлял делать удар за ударом, пока я не ошибался
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Португальский теннисист Нуну Боргес высказался о поражении в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 с российским спортсменом Даниилом Медведевым.

«Медведев влияет на твою игру тем, что заставляет тебя слишком много не попадать. Не то что он заставляет тебя слишком сильно бить на первой подаче или каждый раз делает виннер, нет. Скорее, он медленно тебя вымотает затяжными розыгрышами, заставит тебя переигрывать. Я это ощутил на себе.

У меня были хорошие удары, которые могли бы существенно помочь делу. Но он заставлял меня делать ещё один удар, и ещё, и ещё, пока в итоге я не делал ошибку. У него очень хорошо получалось заставлять меня так себя чувствовать, отчаянно стараться выиграть очко. Он читал мою игру. Наверное, поэтому он так хорош. Даже если тебе кажется, что ты контролируешь матч, на самом деле это не так. Он так просто очки не отдаст», — сказал Боргес на пресс-конференции.

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