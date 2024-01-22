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Хуркач — о Медведеве: очень коварный соперник

Хуркач — о Медведеве: очень коварный соперник
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Польский теннисист Хуберт Хуркач, занимающий девятое место в рейтинге ATP, оценил предстоящую встречу с третьей ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Даниил уже долгие годы потрясающий боец. Он был на вершине, первым в мире, выигрывал «Большой шлем». Будет классный матч, я буду играть с полной самоотдачей. Он тоже. Я бы сказал, будет интересное противостояние. Он уже не раз играл здесь в четвертьфинале. Доходил до финала. Очень коварный соперник», — сказал польский спортсмен на пресс-конференции.

Встреча Хуберта Хуркача и Даниила Медведева состоится 24 января, поединок за выход в полуфинал Australian Open начнётся не ранее 3:00 мск.

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