Анна Калинская обыграла Ясмине Паолини и вышла в 1/4 финала Australian Open

75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей Италии Ясмине Паолини (31-я в рейтинге WTA) в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу российской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Калинская в этой встрече один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Паолини три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В четвертьфинале соревнований в Мельбурне Калинская сыграет с победительницей противостояния Чжэн Циньвэнь (Китай) — Осеан Доден (Франция). Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января.