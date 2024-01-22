Анна Калинская обыграла Ясмине Паолини и вышла в 1/4 финала Australian Open

75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей Италии Ясмине Паолини (31-я в рейтинге WTA) в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу российской спортсменки.
Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Калинская в этой встрече один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Паолини три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В четвертьфинале соревнований в Мельбурне Калинская сыграет с победительницей противостояния Чжэн Циньвэнь (Китай) — Осеан Доден (Франция). Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января.
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