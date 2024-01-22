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Анна Калинская обыграла Ясмине Паолини и вышла в 1/4 финала Australian Open

Анна Калинская обыграла Ясмине Паолини и вышла в 1/4 финала Australian Open
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75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей Италии Ясмине Паолини (31-я в рейтинге WTA) в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу российской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Калинская в этой встрече один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Паолини три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В четвертьфинале соревнований в Мельбурне Калинская сыграет с победительницей противостояния Чжэн Циньвэнь (Китай) — Осеан Доден (Франция). Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января.

Australian Open (ж). 4-й круг
22 января 2024, понедельник. 10:25 МСК
Ясмине Паолини
31
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Анна Калинская
75
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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