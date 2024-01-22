Калинская сфотографировалась со своими фанатами после выхода в 1/4 финала AO

Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв итальянку Ясмине Паолини, которая находится на 31-м месте в рейтинге WTA.

После матча теннисистка из России подошла к своим фанатам, которые были замечены на трибунах с плакатами с изображением ветвей калины и фамилией спортсменки, и сфотографировалась с ними.

Фото: Кадр из трансляции матча Ясмине Паолини — Анна Калинская

Фото: Кадр из трансляции матча Ясмине Паолини — Анна Калинская

Соперник Калинской по четвертьфиналу определится в матче китаянки Чжэн Циньвэнь (15-я ракетка мира) и француженки Осеан Доден (95-е место в рейтинге WTA). Поединок китайской и французской теннисисток состоится сегодня, 22 января. Встреча начнётся не ранее 13:00 мск.