Калинская: если бы сказали, что я буду в 1/4 финала Australian Open, я бы поверила

75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская высказалась о выходе в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024. Россиянка в четвёртом круге соревнований обыграла 31-ю ракетку мира итальянскую спортсменку Ясмине Паолини со счётом 6:4, 6:2.

«Если бы мне сказали, что я буду в четвертьфинале? Я бы поверила. Я верю в себя», — сказала Калинская после матча.

В четвертьфинале соревнований в Мельбурне Калинская сыграет с победительницей противостояния Чжэн Циньвэнь (Китай) — Осеан Доден (Франция). Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в четвертьфинале Australian Open — 2024 сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.