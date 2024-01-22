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Юханссон: Джокович выигрывает матчи, даже если играет не так хорошо

Юханссон: Джокович выигрывает матчи, даже если играет не так хорошо
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Обладатель Кубка Дэвиса — 1998 и командного Кубка мира — 2008 в составе сборной Швеции Томас Юханссон поделился мнением о фаворитах Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Новак – главный фаворит здесь. Я впечатлён игрой Алькараса, думаю, здесь у них тоже может быть битва. Синнер тоже хорошо смотрится, но Новак – главный фаворит. Интересно, что Новак выигрывает матчи, даже если играет не так хорошо. В этом его главная сила. Удивлюсь, если он не выиграет ещё один титул здесь.

У Фритца восемь поражений в восьми матчах против Новака? К сожалению, может стать девять. Тейлор – отличный игрок, у него хорошая подача и форхенд, на приёме тоже здорово играет. Конечно, будет битва, но я так же думал и о матче Новака с Маннарино, а всё закончилось очень быстро», — сказал Юханссон на пресс-конференции.

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