Юханссон: Джокович выигрывает матчи, даже если играет не так хорошо

Обладатель Кубка Дэвиса — 1998 и командного Кубка мира — 2008 в составе сборной Швеции Томас Юханссон поделился мнением о фаворитах Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Новак – главный фаворит здесь. Я впечатлён игрой Алькараса, думаю, здесь у них тоже может быть битва. Синнер тоже хорошо смотрится, но Новак – главный фаворит. Интересно, что Новак выигрывает матчи, даже если играет не так хорошо. В этом его главная сила. Удивлюсь, если он не выиграет ещё один титул здесь.

У Фритца восемь поражений в восьми матчах против Новака? К сожалению, может стать девять. Тейлор – отличный игрок, у него хорошая подача и форхенд, на приёме тоже здорово играет. Конечно, будет битва, но я так же думал и о матче Новака с Маннарино, а всё закончилось очень быстро», — сказал Юханссон на пресс-конференции.