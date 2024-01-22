Андрей Чесноков считает Хуркача фаворитом четвертьфинала с Медведевым на АО

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высказался о победе россиянина Даниила Медведева над португальцем Нуну Боргесом в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 и поделился ожиданиями от встречи Медведева с польским теннисистом Хубертом Хуркачем в следующем раунде соревнований.

«Мы кормим животных едой, а Боргес кормил Медведева укороченными. Очень много таких мячей выиграл. Для Медведева этот матч был очень непростым. На фоне феноменальных розыгрышей Боргеса у Медведева была масса невынужденных ошибок. Но хорошо, что третий выигранный сет Медведева оказался для него более комфортным.

В четвертьфинальном матче я вижу фаворитом Хуркача, а не Медведева. Хочу расстроить. Но это моё мнение, да и Даниил может быть совсем другим — против Боргеса играть очень тяжело», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.