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Экс-россиянка Ефремова вышла в третий круг юниорского Australian Open

Экс-россиянка Ефремова вышла в третий круг юниорского Australian Open
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14-летняя бывшая российская теннисистка Ксения Ефремова, представляющая Францию, одержала победу в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису среди юниоров.

Соперницей Ефремовой была японская теннисистка Хаю Киносита, занимающая 823-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча, продолжавшаяся 1 час 18 минут, завершилась победой спортсменки из Франции со счётом 6:2, 6:3. Ранее Ксения Ефремова выбила из розыгрыша пятую сеяную соревнований Терезу Валентову из Чехии.

Напомним, Ефремова получила французский паспорт в сентябре 2023 года, в декабре в Тунисе она выиграла первый в карьере взрослый турнир. Юная теннисистка с девяти лет занимается в академии известного тренера Патрика Муратоглу.

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