Макнэми: не видел таких обеспокоенных тренеров, как у Джоковича. Новак явно не в порядке

Бывший австралийский теннисист, экс-директор Australian Open Пол Макнэми выразил опасения в связи с реакцией тренера Горана Иванишевича во время матча его подопечного серба Новака Джоковича с французским теннисистом Адрианом Маннарино в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2024. Джокович одержал победу со счётом 6:0, 6:0, 6:3.

«За всю жизнь я ни разу не видел настолько обеспокоенных тренеров в боксе, как это было с Гораном и компанией во время матча Джоковича при 5:0 в первом сете. Новак явно не в порядке. Он обладает невероятной психологической силой, однако у всего есть пределы», — написал Макнэми на своей странице в социальных сетях.

В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии Джокович встретится с американцем Тейлором Фритцем.