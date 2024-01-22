Алькарас вышел в 1/4 финала Australian Open, уверенно обыграв Кецмановича
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В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича (60-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:0 в пользу испанца.
Матч продлился 1 час 50 минут. Алькарас в этой встрече пять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Кецмановича три эйса и одна двойная ошибка.
В четвертьфинале соревнований в Мельбурне Карлос Алькарас встретится с шестой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым. Открытый чемпионат Австралии — 2024 завершится 28 января. Действующий чемпион соревнований — серб Новак Джокович.
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