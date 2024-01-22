Влада Минчева вышла в третий круг юниорского AO

Российская теннисистка Влада Минчева пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису среди юниоров.

Соперницей российской спортсменки была американская теннисистка Кейт Факих. Встреча, продолжавшаяся 1 час 28 минут, завершилась победой Минчевой со счётом 6:1, 7:6 (7:3). В третьем круге соревнований россиянке предстоит сыграть с четвёртой сеяной, британской теннисисткой Ханной Клагмен, занимающей 668-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Напомним, в первом круге женского одиночного разряда юниорского Australian Open Влада Минчева встречалась с украинской теннисисткой Елизаветой Котляр. Матч завершился победой россиянки — 6:2, 6:4, после чего спортсменки пожали руки.