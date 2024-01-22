Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Влада Минчева вышла в третий круг юниорского AO

Влада Минчева вышла в третий круг юниорского AO
Комментарии

Российская теннисистка Влада Минчева пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису среди юниоров.

Соперницей российской спортсменки была американская теннисистка Кейт Факих. Встреча, продолжавшаяся 1 час 28 минут, завершилась победой Минчевой со счётом 6:1, 7:6 (7:3). В третьем круге соревнований россиянке предстоит сыграть с четвёртой сеяной, британской теннисисткой Ханной Клагмен, занимающей 668-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Напомним, в первом круге женского одиночного разряда юниорского Australian Open Влада Минчева встречалась с украинской теннисисткой Елизаветой Котляр. Матч завершился победой россиянки — 6:2, 6:4, после чего спортсменки пожали руки.

Материалы по теме
Никакой политики! Россиянка и украинка пожали друг другу руки на Australian Open
Никакой политики! Россиянка и украинка пожали друг другу руки на Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android