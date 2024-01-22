Медведев: Хуркач — непростой соперник для меня. Он всегда претендент на победу на ТБШ

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящей встрече с польским спортсменом Хубертом Хуркачем в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Хуби – непростой соперник для меня. Кажется, три последних матча я ему проиграл. Нет. В общем, сколько-то проиграл (улыбается). Он хорошо подаёт, тяжело играть на приёме. По эйсам он был первым. Может даже, в прошлом году у него была лучшая подача. Это будет ключевым моментом. Надо сильно играть на своей подаче, не давать ему брейков, пытаться самому сделать брейк или доводить до тай-брейка и выигрывать там. Завтра буду ментально готовиться к этому.

Считаю ли его претендентом на «Большой шлем»? С его-то подачей – всегда. А ещё он на любом покрытии хорошо играет. У него такая хорошая подача, что он каждый раз может доводить до тай-брейка. Постараемся сделать брейк. Иногда, когда делаешь брейк, он проигрывает. Это теннис, так что… Думаю, он близко. На Уимблдоне доходил до полуфинала, это уже большое достижение. Иногда на «Больших шлемах» он показывает удивительные результаты, рано вылетает, проигрывая тем, с кем, я думал, он сыграет сильнее. У него уже есть два «Мастерса». Когда у тебя есть «Мастерс», ты уже являешься претендентом на «Шлем». Да, у него есть шанс. Надеюсь, не в этот раз, но поглядим», — сказал Медведев на пресс-конференции.