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Медведев: по разговорам с Курье люди могут увидеть, что я умею говорить и быть нормальным

Медведев: по разговорам с Курье люди могут увидеть, что я умею говорить и быть нормальным
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о послематчевых интервью на корте на Открытом чемпионате Австралии — 2024.

«Обожаю интервью с Джимом Курье. Обожаю его вопросы, они всегда разные. Интересно, он заранее их готовит или нет? Всегда приятно с ним поговорить. После интервью на «Маргарет Корт», которое было даже смешнее, чем сегодня, я сказал ему, что ему нравится брать у меня интервью так же, как мне нравится давать ему интервью. У нас с ним коннект. Он кажется очень приятным человеком, мне нравится с ним разговаривать.

При общении с ним люди могут увидеть меня с такой стороны, потому что на корте я немного другой. Стараюсь быть сосредоточенным, могу нервничать. Получается, люди видят человека, который особо не говорит и только может пойти вразнос. Но даже после такого я снова стараюсь сосредоточиться и затихаю. Может, это странно выглядит. А по этим разговорам с ним люди хотя бы могут увидеть, что я умею говорить и быть нормальным», — сказал Медведев на пресс-конференции.

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