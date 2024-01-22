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«В прошлом году я немного перебарщивал». Медведев — о взаимоотношениях со зрителями

«В прошлом году я немного перебарщивал». Медведев — о взаимоотношениях со зрителями
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об улучшении взаимоотношений со зрителями на Открытом чемпионате Австралии — 2024.

«Этот год хороший, да. Я и перед турниром говорил о том, что хочу это поменять. Под «поменять» я не имею в виду «полюбите меня, пожалуйста», нет. Хочу меньше об этом думать, делать своё дело, играть в теннис. Могу взаимодействовать со своим боксом, но меньше – с трибунами.

В прошлом году я немного перебарщивал. В концовке сезона ментально был вымотан. Тогда это нормально. 10 тысяч зрителей, кто-то начнёт хлопать на двойной ошибке, я полезу на него. Это неправильно. Я хочу измениться во многих аспектах жизни. Это один из них. Пока что получается. Посмотрим, как будет дальше», — сказал Медведев на пресс-конференции.

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