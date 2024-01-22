Медведев: тяжело играть с таким соперником, как Боргес. Он делал невероятные дропшоты

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о матче с португальцем Нуну Боргесом в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Тяжело играть с таким соперником, как Нуну. В целом укороченные меня не пугают. Но он делал невероятные дропшоты, без отскоков. Просто вау, удивительно. Иногда он делал их почти с полулёта, неожиданно. Думаю, раз 20 так сделал, не меньше 15.

Ноги болят туда бегать, особенно оттуда, где я стою. И у него были очень сильные удары, в матче с Григором Димитровым по телевизору я их не заметил. Была статистика, у него гораздо более сильный форхенд, чем у Григора. Это странно. У Григора очень сильный форхенд. По телевизору я этого не заметил, а сегодня почувствовал. Очень сильные, тяжёлые удары. Каждый его удар немного заставал меня врасплох. А затем он делал дропшот, который хорошо работал. Конечно, это раздражало. Рад, что удалось справиться с этим.

100% буду пробовать менять расположение на корте, я порой это делаю. В прошлом матче делал, если не ошибаюсь. Против Синнера в Турине тоже пробовал. Но каждый раз одно и то же. Думаю, в финале против Новака на US Open надо было так сделать. Я играю по-своему, то есть далеко встаю на приёме, когда считаю, что так могу выиграть матч, сделать брейк, а затем взять свою подачу. Иногда, если не считаю, что это сработает, то пробую что-то другое. Посмотрим, случится ли это здесь», — сказал Медведев на пресс-конференции.