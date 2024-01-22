Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Калинская — о выходе в четвертьфинал AO: думаю, ещё не осознала

Калинская — о выходе в четвертьфинал AO: думаю, ещё не осознала
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Анна Калинская рассказала о впечатлениях после матча четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии с итальянкой Ясмине Паолини.

«Очень рада, что выиграла. Старалась не думать… Конечно, здорово выйти в четвертьфинал, но я стараюсь просто наслаждаться каждым матчем и идти от розыгрыша к розыгрышу. Чувствовала себя сосредоточенной и расслабленной, просто старалась следовать плану. Рада, что это сработало. Думаю, ещё не осознала. Просто сохраняю спокойствие и остаюсь на позитиве. Не думаю о том, что происходит. Играю и получаю удовольствие. Но это, конечно, придаёт мне уверенности», — сказала Калинская на пресс-конференции.

Также теннисистка, вышедшая в четвертьфинал турнира, поблагодарила своих фанатов, поддерживающих её каждую игру.

«Они классные. До турнира я их не знала, они приходят на мои матчи с первого раунда. Встретила их в первом матче, и они ходят на каждый мой матч. Я чувствую огромную поддержку», — добавила россиянка.

Материалы по теме
Анна Калинская обыграла Ясмине Паолини и вышла в 1/4 финала Australian Open
Фото
Калинская сфотографировалась со своими фанатами после выхода в 1/4 финала AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android