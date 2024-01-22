Медведев: не кажется, что остался в тени Джоковича, Синнера и Алькараса. Я знаю, чего стою

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о повышенном внимании к сербу Новаку Джоковичу, итальянцу Яннику Синнеру и испанцу Карлосу Алькарасу на Открытом чемпионате Австралии.

«Не кажется, что я остался в тени. В прошлом году у нас получилось немного оторваться от остальных, особенно по очкам. Если брать только «Шлемы», то каждый может далеко зайти. Было приятно быть в этой компании, потому что они сейчас показывают потрясающий теннис.

Я знаю, чего стою. Знаю, как хорошо могу играть. Я доказал это на US Open, особенно себе, играя против сложных соперников. Мне удалось их обыграть. Я готов. Надеюсь, смогу показать это на корте. Мы можем бесконечно рассуждать, кто готов, кто является фаворитом. А надо выиграть», — сказал Медведев на пресс-конференции.