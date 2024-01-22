Известны все четвертьфиналисты в мужском одиночном разряде AO-2024

Сегодня, 22 января, определились все участники стадии 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с четвертьфинальными парами:

Новак Джокович (Сербия, 1) — Тейлор Фритц (США, 12);

Янник Синнер (Италия, 4) — Андрей Рублёв (Россия, 5);

Хуберт Хуркач (Польша, 9) — Даниил Медведев (Россия, 3);

Александр Зверев (Германия, 6) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

Четвертьфинальные поединки турнира в Мельбурне запланированы на 23–24 января. Напомним, первый в новом сезоне турнир серии «Большого шлема» начался 14 января и завершится 28-го числа этого же месяца. Призовой фонд Открытого чемпионата Австралии в 2024 году составляет более $ 58 млн.