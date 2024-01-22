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Калинская — о тренере: я полностью доверяю Тарабини, она хорошо меня понимает

Калинская — о тренере: я полностью доверяю Тарабини, она хорошо меня понимает
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75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала о взаимоотношениях с тренером Патрисией Тарабини.

«Мы вместе уже четыре с половиной года, я ей полностью доверяю. Она помогает мне вне корта и на корте. Очень важно доверять своему тренеру, найти взаимопонимание, в тяжёлые моменты нужен человек, который поймёт тебя. Рада, что работаю с Патрисией. Надеюсь, мы продолжим прибавлять.

Доверие приходит со временем. Она очень понимающая, слушает тебя. Тренеру важно понимать игрока. Она и сама раньше играла, проходила через то, через что я прохожу. Она хорошо меня понимает.

Ничего особенного она мне не говорит. Она очень позитивный человек. Выиграю я или проиграю, мы стараемся быть на позитиве каждый день, делать нашу работу. Если ты упорно работаешь и у тебя есть план, в будущем результат придёт», — сказала Калинская на пресс-конференции.

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