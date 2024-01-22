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Камельзон: Синнер в четвертьфинале не подарок для Рублёва

Камельзон: Синнер в четвертьфинале не подарок для Рублёва
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Australian Open, в котором российский теннисист Андрей Рублёв встретится с итальянцем Янником Синнером.

«У Рублёва в четвертьфинале будет Синнер. Конечно, парень не лёгкой жизни. Повезло, что есть два дня отдыха, — постарается восстановиться. Но соперник, конечно, не подарок! Но чем выше раунд, тем сложнее игра», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Андрей Рублёв (пятая ракетка мира) и Янник Синнер (четвёртая ракетка мира) поспорят за выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии во вторник, 23 января. Ориентировочное начало поединка — не ранее 12:30 мск.

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