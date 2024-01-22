Анна Калинская: в каждом матче стараюсь подстроиться под соперницу

75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, как готовится к матчам, а также поделилась впечатлениями от выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2024.

«На что полагаюсь в своей игре больше всего? Я в целом хорошо чувствую себя на корте. Не назову какой-то определённый удар или план. Просто в каждом матче стараюсь подстроиться под соперницу. Все игроки разные. Не знаю, с кем буду играть, но сегодня посмотрю матч, потом с тренером обсудим план.

В Австралии мне больше всего нравится играть. Публика очень увлечена теннисом, столько людей приходят посмотреть. Они поддерживают обеих игроков, играть здесь – нечто особенное. И с погодой мне повезло. Мне нравится», — сказала Калинская на пресс-конференции.