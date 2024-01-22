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Алькарас: мне нравится смотреть матчи Медведева, Джоковича и Синнера

Алькарас: мне нравится смотреть матчи Медведева, Джоковича и Синнера
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы над представителем Сербии Миомиром Кецмановичем в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 рассказал, какие матчи любит смотреть.

«Мне нравится смотреть матчи Медведева, Джоковича и Синнера. Если говорить о WTA, женские матчи я тоже смотрю. Конечно, когда время есть. Когда включаю телевизор (улыбается). Мне в принципе нравится смотреть матчи ATP и WTA», — сказал Алькарас после матча.

В четвертьфинале соревнований в Мельбурне Карлос Алькарас встретится с шестой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым. Открытый чемпионат Австралии — 2024 завершится 28 января. Действующий чемпион соревнований — серб Новак Джокович.

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