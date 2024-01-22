Зверев: меня попросили войти в Совет игроков ATP, игроки проголосовали за меня

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о включении в состав Совета игроков ATP и рассказал о вопросах, над решением которых работают теннисисты.

«На самом деле это меня попросили войти в Совет игроков. Я себя не номинировал, меня попросили. Спросили – хочешь? Я ответил – конечно. Игроки проголосовали за меня.

Вы, наверное, слышали, сейчас идёт много дискуссий по разным вопросам, и надо серьёзно думать над их решением. У нас отличная команда ребят, которые способны это обсуждать. Мы хотим сосредоточиться на вопросах касательно ATP, например, на формате Кубка Дэвиса. Другой вопрос – расписание наших турниров. Думаю, играть 11 или 11 с половиной месяцев в году – это слишком.

Расширение расписания, больше турниров ATP-500, больше «Мастерсов» — это отличная возможность для игроков, но я также считаю, что это уже немного выходит из-под контроля. Уже немного чересчур. Много таких обсуждений. Хороших обсуждений, никто там не дерётся, не орёт и не кричит. Мы все там ради одной цели — сделать тур лучше», — сказал Зверев на пресс-конференции.