Алькарас — о четвертьфинале со Зверевым: буду наслаждаться этим матчем

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, обыгравший в матче четвёртого круга Australian Open серба Миомира Кецмановича, поделился ожиданиями от матча 1/4 финала, в котором он сыграет против немца Александра Зверева.

«Приятно выйти в четвертьфинал в Мельбурне. Это большой, потрясающий турнир. Горжусь своим уровнем игры. Будет непростой четвертьфинал против Саши. Надеюсь выйти в полуфинал, но посмотрим, как сложится следующий матч. Здорово, что смог выйти на такой уровень игры. С каждым днём чувствую себя всё лучше и лучше, к четвертьфиналу подхожу с огромной уверенностью в себе. Буду считать это своим преимуществом. Но, надеюсь, в четвертьфинале сыграю лучше, чем сегодня.

Саша – великолепный игрок, он на этом турнире обыгрывал отличных игроков. Мне нравится против него играть, у нас всегда тяжёлые битвы. Я должен показать свой лучший уровень. Он каждый раз вынуждает меня полностью выкладываться. Последний наш матч я ему проиграл. Надо уделить этому внимание, сыграть лучше, чем тогда. Я буду наслаждаться этим матчем, тем, что играю в четвертьфинале против него, и, надеюсь, выиграю», — сказал Алькарас на пресс-конференции.