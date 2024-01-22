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18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала победу теннисистки Анны Калинской в 1/4 АО-2024

Дмитриева назвала большим успехом выход Калинской в 1/4 финала Australian Open
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала победу российской теннисистки Анны Калинской над представительницей Италии Ясмине Паолини в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 и выход россиянки в 1/4 финала соревнований в Мельбурне.

«Выход в четвертьфинал Australian Open — это большой успех для Калинской. Конечно, ей повезло с жеребьёвкой, но она на пути к четвертьфиналу сама постаралась. Одержала хорошие победы. Калинская давно подавала большие надежды, но немного замедлилась в своём росте. Но всё-таки свой потенциал хочет реализовать», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В четвертьфинале Australian Open — 2024 Калинская сыграет с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь.

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