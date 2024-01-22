Впервые в истории Открытой эры в четвертьфинал AO у мужчин прошли все игроки топ-6
На Открытом чемпионате Австралии по теннису установлено уникальное достижение. Впервые в Открытой эре в стадию 1/4 финала смогли пробиться шесть лучших теннисистов рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Напомним, в четвертьфинал пробились следующие теннисисты из топ-6 рейтинга ATP:
- Новак Джокович (Сербия)
- Карлос Алькарас (Испания)
- Даниил Медведев (Россия)
- Янник Синнер (Италия)
- Андрей Рублёв (Россия)
- Александр Зверев (Германия)
Ещё два четвертьфиналиста Australian Open занимают девятое и 12-е место, это Хуберт Хуркач (Польша) и Тейлор Фритц (США) соответственно.
Четвертьфиналы первого в новом сезоне турнира серии «Большого шлема» пройдут 23 и 24 января. Призовой фонд Australian Open составляет более $ 58 млн.
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