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Впервые в истории Открытой эры в четвертьфинал AO у мужчин прошли все игроки топ-6

Впервые в истории Открытой эры в четвертьфинал AO у мужчин прошли все игроки топ-6
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На Открытом чемпионате Австралии по теннису установлено уникальное достижение. Впервые в Открытой эре в стадию 1/4 финала смогли пробиться шесть лучших теннисистов рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Напомним, в четвертьфинал пробились следующие теннисисты из топ-6 рейтинга ATP:

  1. Новак Джокович (Сербия)
  2. Карлос Алькарас (Испания)
  3. Даниил Медведев (Россия)
  4. Янник Синнер (Италия)
  5. Андрей Рублёв (Россия)
  6. Александр Зверев (Германия)

Ещё два четвертьфиналиста Australian Open занимают девятое и 12-е место, это Хуберт Хуркач (Польша) и Тейлор Фритц (США) соответственно.

Четвертьфиналы первого в новом сезоне турнира серии «Большого шлема» пройдут 23 и 24 января. Призовой фонд Australian Open составляет более $ 58 млн.

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