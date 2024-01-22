Впервые в истории Открытой эры в четвертьфинал AO у мужчин прошли все игроки топ-6

На Открытом чемпионате Австралии по теннису установлено уникальное достижение. Впервые в Открытой эре в стадию 1/4 финала смогли пробиться шесть лучших теннисистов рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Напомним, в четвертьфинал пробились следующие теннисисты из топ-6 рейтинга ATP:

Новак Джокович (Сербия) Карлос Алькарас (Испания) Даниил Медведев (Россия) Янник Синнер (Италия) Андрей Рублёв (Россия) Александр Зверев (Германия)

Ещё два четвертьфиналиста Australian Open занимают девятое и 12-е место, это Хуберт Хуркач (Польша) и Тейлор Фритц (США) соответственно.

Четвертьфиналы первого в новом сезоне турнира серии «Большого шлема» пройдут 23 и 24 января. Призовой фонд Australian Open составляет более $ 58 млн.