Джокович: я наилучшего мнения о Медведеве, у него правильные ценности

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на слова третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева о нём. Ранее Медведев поделился историей о Джоковиче и отметил, что отношение серба к нему всегда было одинаково хорошим.

«Я хочу поблагодарить Даниила за добрые слова, он меня приятно удивил. Он уже рассказывал эту историю, но я очень ценю то, как он донёс её до людей. Я тоже наилучшего мнения о нём как о человеке, коллеге и как об одном из моих главных соперников на протяжении последних пяти лет. Я знаю, что он человек с правильными ценностями, это правда. У него прекрасные взаимоотношения с большинством участников тура — я вижу это в раздевалке. Он и его команда стараются поддерживать хорошие отношения со всеми», — приводит слова Джоковича Tennis Up To Date.