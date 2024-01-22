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Джокович: я наилучшего мнения о Медведеве, у него правильные ценности

Джокович: я наилучшего мнения о Медведеве, у него правильные ценности
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на слова третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева о нём. Ранее Медведев поделился историей о Джоковиче и отметил, что отношение серба к нему всегда было одинаково хорошим.

«Я хочу поблагодарить Даниила за добрые слова, он меня приятно удивил. Он уже рассказывал эту историю, но я очень ценю то, как он донёс её до людей. Я тоже наилучшего мнения о нём как о человеке, коллеге и как об одном из моих главных соперников на протяжении последних пяти лет. Я знаю, что он человек с правильными ценностями, это правда. У него прекрасные взаимоотношения с большинством участников тура — я вижу это в раздевалке. Он и его команда стараются поддерживать хорошие отношения со всеми», — приводит слова Джоковича Tennis Up To Date.

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