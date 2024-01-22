Янчук: Калинской уже 25 лет, но ещё не поздно выйти на свой лучший уровень

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о прогрессе россиянки Анны Калинской на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Напомним, Калинская, будучи 75-й ракеткой мира, вышла в четвертьфинал мэйджора, где сразится с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

«Анна на слуху последние три-четыре года, но спортивного взрыва от неё мы ещё не наблюдали. Сегодня она впервые заявила о себе настолько серьёзно — ведь прежде не пробивалась в столь высокие стадии турниров «Большого шлема». Мастерства ей не занимать — оно у Калинской было и прежде, но не получалось выстрелить. Признаюсь, были сомнения в готовности Калинской играть успешно на Australian Open. Это первый в году престижный крупный турнир, времени на подготовку крайне мало, и на первый план выходят способность и умение игроков поймать свой пик формы. В данный период сезона случайностей больше, чем, условно говоря, в середине.

Анне уже 25 лет, но ещё не поздно выйти на свой лучший уровень. Давайте вспомним пример китаянки Ли На, которая выиграла турнир «Большого шлема» в достаточно преклонном по теннисным меркам возрасте. Вера в себя у Калинской должна выйти на новый уровень, а это, в свою очередь, ключевой фактор для прогресса. Сегодняшний успех — та ступенька, которой ей не хватало», — приводит слова Янчука RT.