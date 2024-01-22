17-летний юниор выполнил самую быструю подачу на текущем АО, но проиграл розыгрыш
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1428-я ракетка мира, 17-летний польский теннисист Томаш Беркета выполнил самую быструю подачу на текущем Australian Open.
Это произошло в матче второго круга юниорского турнира, где поляк одержал верх над Энцо Кольманном де Фрейтасом из Бразилии со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 6:2. Мяч развил скорость 233 км/ч, однако очко в итоге выиграл соперник.
Права на видео принадлежат Tennis Australia и Eurosport.
Отметим, что на взрослом турнире самую быструю подачу в третьем круге выполнил американец Бен Шелтон — 231 км/ч.
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