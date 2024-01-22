Джокович: мои отношения с Медведевым и Алькарасом гораздо лучше, чем с Федерером и Надалем

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался об отношениях с топовыми игроками нынешнего тура.

«Мне нравится, что мои отношения с молодыми игроками гораздо лучше, приятнее, чем те, что у меня были с Федерером и Надалем. Конечно, если это сравнивать.

Это два моих главных соперника – особенно Надаль, как я уже говорил много раз – и это никогда не изменится. Сколько энергии было потрачено на наше соперничество за все эти годы, сколько раз мы играли друг с другом… Я не смогу сыграть с Алькарасом 60 раз. Это просто невозможно, он завершит карьеру раньше меня (смеётся).

Если отбросить все шутки, мне действительно нравится соперничать со всеми этими парнями. Алькарас, Медведев, Синнер – все, кто находится на вершине, я прекрасно с ними лажу. Не знаю, в чём именно разница, просто они более открытые, ребята помоложе более общительные. Мы просто лучше ладим, вот и всё», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.