Макинрой: после матча с де Минором Рублёв чертовски заслуживает полуфинала на «Шлеме»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой похвалил пятую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва за победу в матче с австралийцем Алексом де Минором в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Напомним, напряжённая встреча Рублёва с де Минором продлилась 4 часа 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу Рублёва.

«Это один из величайших пятых сетов, которые я когда-либо видел. А победа — одно из величайших достижений Рублёва за всю его карьеру, которое подняло его на новый уровень. Так что, возможно, он сможет преодолеть все трудности. У него 0-9 в четвертьфиналах, так что, возможно, ему повезёт в 10-й раз, он чертовски заслуживает этого после матча с де Минором.

К сожалению, сейчас ему предстоит сыграть с одним из самых крутых парней в туре, поэтому попадание в первый полуфинал на «Шлеме» прямо сейчас – очень трудная задача», — приводит слова Макинроя Eurosport.

Следующим соперником Рублёва станет четвёртая ракетка мира итальянец Янник Синнер.